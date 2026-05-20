Более 30 рынков Алматы прошли модернизацию

В Алматы функционирует 51 рынок, при этом 32 из них уже полностью модернизированы с завершением всех этапов строительных работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным управления предпринимательства и инвестиций города, еще на 19 рынках модернизация продолжается поэтапно. Завершение строительных работ на пяти объектах запланировано до конца 2026 года.

В этом году завершилась модернизация на рынках «Сары-Арка» и «Алматы-1».

— Обновленные торговые пространства соответствуют современным стандартам, обеспечивая более комфортные, безопасные и удобные условия как для предпринимателей, так и для посетителей, — заявили в управлении.

Отмечается, что реализация проектов по модернизации направлена на развитие современной торговой инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности города, снижение доли теневой экономики и рост налоговых поступлений.

В прошлом году в Минторговли и интеграции РК сообщили, что 70% рынков Казахстана к 2029 году станут современными.