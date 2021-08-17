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Более 30 ресторанов закрыли из-за нарушения карантина в Туркестанской области

17 Августа 2021 14:15
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Более 30 ресторанов закрыли из-за нарушения карантина в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года мобильная группа и сотрудники полиции выявили 726 семейных праздников. Из них 435 организованы в ресторанах, 291-в частных домах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДСЭК Туркестанской области.

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В Туркестанской области насчитывается более 200 ресторанов и банкетных залов. Известно, что из-за эпидемиологической ситуации в стране уже более одного года полностью запрещены все семейные праздничные мероприятия. Тем не менее, проведение свадеб в регионе до сих пор не прекращается

Несмотря на режим карантина, семейные мероприятия в ресторане «Шаңырақ» Ордабасинского района проводились 9 раз, в городе Арысь в ресторане «Асылай» 8 раз, в ресторане «Алтын ғасыр» Сарыагашского района 6 раз, в Отырарском - «Жулдыз», «Нурсая», «Алтын Шанырак», в Жетысайском - «Алтын Сарай», «Табигат», в Толебисском районе - «Аппак ана», «Шанырак», в городе Кентау - «Акерке», в Тюлькубасском - «Керуен», «Кокжайлау», в Шардаринском - «Гранд Азия» - 3 раза, в Казыгуртском районе рестораны «Талгат», «Талгай Ата», «Медеу Ата», «Ханшайым», «Казыгурт өнімдері» - по 2 раза. ​​​​​​​​​​​​​

Дело по 50 ресторанам передано в суд, из них 34 вынесены судебные решения о приостановлении деятельности. К сожалению, некоторые владельцы ресторанов после истечения срока решения суда продолжили проведение свадеб. Так, в городе Туркестан «Улытау», в Мактааральском районе «Феруз» более 2-х раз вынесено решение суда. ​​​​​​​​Предприниматели и физические лица, допустившие угрозу распространения инфекции Covid-19 без соблюдения требований карантина, были оштрафованы за административные правонарушения. ​​​​

Частая концентрация людей и безостановочное проведение свадеб способствуют нестабильности эпидемиологической ситуации в регионе. Поэтому специалисты рекомендуют жителям области соблюдать требования карантина и не посещать публичные места.


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#Бизнес   #Туркестанская область   #Коронавирус в РК  
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