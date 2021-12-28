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Более 30 проектов введены в эксплуатацию в Костанае за годы реализации ГПФИИР

28 Декабря 2021 19:51
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Более 30 проектов введены в эксплуатацию в Костанае за годы реализации ГПФИИР

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – О том, как развивается областной центр Костанайской области рассказал в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций аким Костаная Кайрат Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За время реализации государственной программы индустриально-инновационного развития, в рамках Карты индустриализации, в городе введен в эксплуатацию 31 проект, общий объем инвестиций порядка 79,4 млрд тенге, создано более двух тысяч новых постоянных рабочих мест. Этими предприятиями с начала реализации проектов произведено продукции на сумму 1 триллион 850 миллиардов тенге», - отметил глава областного центра.

Также, в Карту в настоящее время включены ещё пять проектов, которые будут реализованы до 2024 года. Два из них введены в эксплуатацию в конце текущего года.

«Реализуемые проекты на территории Индустриальной зоны охватывают такие направления, как переработка сельхозпродукции, производство тракторов, комплектующих машиностроения, сельхозтехники и другие, способствующие в целом развитию обрабатывающей отрасли, укреплению транспортно-логистической системы региона. В результате реализации данных проектов в ближайшее время ожидается создание более 2 500 новых рабочих мест», - добавил Кайрат Ахметов.

Рассказал аким города и о развитии производственной сферы. Так, по словам К. Ахметова, стабильная работа местных предприятий позволила обеспечить положительный темп роста в индустриальном секторе.

«Объем производства промышленной продукции составил 743,7 млрд тенге или 112,4% к периоду 2020 года. Удельный вес города в общем объеме промышленного производства области составил 36%.

По итогам года ожидаемый объем производимой продукции составит порядка 793 млрд тенге, что на 21% больше 2020 года», - озвучил цифры он.

Вместе с тем, если с начала года в Казахстане произведено более 78 тысяч транспортных средств, больше половины из них, как подчеркнул К. Ахметов, приходится на костанайский автозавод. Здесь с начала года произведено 50 тысяч единиц автомобилей, автобусов и коммерческой техники.

«Этот показатель вывел завод на лидирующую позицию в казахстанском автопроме, отметил Кайрат Ахметов. – Кроме того, произведено 391 единица зерноуборочных комбайнов, 355 тысяч тонн армированного проката, 431 тысяча тонн муки, 60 тысяч тонн молока и сливок, 36 тысяч тонн кондитерских изделий».

Напомним, ранее аким Костанайской области в ходе брифинга сообщил о том, что, несмотря на влияние пандемии, в регионе отмечается рост в промышленности.



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#Костанайская область   #Промышленность   #Экономика   #ГПФИИР  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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