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Более 30 предпринимателей получили разрешение на экспорт лука в рамках квоты

Автор:  
Серик Сабеков
17 Апреля 2023, 14:33
Более 30 предпринимателей получили разрешение на экспорт лука в рамках квоты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве сельского хозяйства РК назвали число предпринимателей, которые получили разрешение на экспорт лука, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента снятия ограничения на вывоз лука из страны 34 предпринимателя получили разрешение на экспорт в рамках квоты», - сообщили в ведомстве.

В Минсельхозе уточнили, что до 13 апреля 34 предпринимателя получили разрешение на вывоз 4 828 тонн лука на рынки других государств. По квоте осталось 15 171 тонна.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства РК вводит квоту на экспорт лука.

С 8 по 28 апреля текущего года введены квоты на вывоз репчатого лука в размере 20 000 тонн с территории республики в третьи страны и государства Евразийского экономического союза.


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