Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 30 полицейских сдали кровь в Туркестанской области

    2 Декабря 2021, 15:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Более 30 полицейских добровольно сдали кровь в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Свыше 30 сотрудников Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области и Центра кинологической службы приняли участие в акции по добровольной сдаче крови. Мероприятие состоялось на базе туркестанского филиала Шымкентского городского центра крови. Все необходимые процедуры проходили под наблюдением медработников и с соблюдением сани тарных норм.

    Стоит отметить, что для полицейских стало уже доброй традицией помогать людям и принимать активное участие в подобных акциях, ведь это может спасти чью-то жизнь. Стражи порядка не понаслышке знают, как необходима кровь больным или попавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туркестанская область Общество Донорство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт
    Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус