Более 30 подростков выявили ночью на улице в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе ОПМ «Подросток» инспекторы ювенальной полиции Сарыагашского РОП Туркестанской области доставили в районный отдел 32 подростка, которые находились вне дома в ночное время без сопровождения взрослых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции области.

С 13 по 19 сентября на территории Туркестанской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток», направленное на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, выявление подростков, находящихся в ночное время вне дома и пресечение преступлений в отношении детей. Для этих целей в городских и районных подразделениях полиции создали несколько мобильных групп для проведения ночных рейдов на улицах, во дворах и в местах массового скопления молодежи с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических норм в период карантина. Всего же в указанном мероприятии задействовали около 750 сотрудников полиции и ювенальных инспекторов.

За время ОПМ «Подросток» в органы внутренних дел полицейские доставили свыше 850 несовершеннолетних за совершение различных правонарушений. Стражи порядка выявили 849 правонарушений среди подростков, в том числе 787 случаев нахождения несовершеннолетних в ночное время вне дома без сопровождения законных представителей. Также 9 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разместили в Центр адаптации несовершеннолетних.

В отношении 22 родителей ювенальные инспектора составили административные протокола по статье 127 КоАП РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего». На профилактический учёт поставлены 78 родителей, которые не исполняют обязанности по воспитанию детей.

В Сарыагашском районе в рамках ОПМ «Подросток» сотрудники полиции совместно с представителями общественности и заинтересованных органов вышли на рейдовые мероприятия по выявлению правонарушений среди несовершеннолетних. В результате проведенной работы инспекторы ювенальной полиции Сарыагашского РОП доставили в районный отдел 32 подростка, которые находились вне дома в ночное время без сопровождения взрослых. Родителям несовершеннолетних вынесено предупреждение по ст. 442 ч. 2 КоАП РК «Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей».

Кроме того, в ходе ОПМ «Подросток» полицейские поставили на профилактический учёт 3 несовершеннолетних, склонных к правонарушениям. Стражи порядка провели с подростками и их родителями разъяснительные беседы о том, что в случае совершения каких-либо правонарушений предусмотрена административная и уголовная ответственность, а также призвали взрослых не оставлять детей без присмотра и не отпускать их на улицу одних.

Во время отработок полицейские Туркестанской области провели свыше тысячи лекций, открытых уроков и профилактических бесед на указанную правовую тематику.

Напомним, 130 гулявших по ночам несовершеннолетних выявили в Нур-Султане. В управление полиции доставлено 150 несовершеннолетних, 14 детей помещены в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проверены по месту жительства около 82 несовершеннолетних, а также 16 родителей привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и защите прав несовершеннолетних и т.д.