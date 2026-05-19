Более 30 непригодных вокзалов снесли в Казахстане

Как сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, в стране обновляют 124 вокзала.

— Более 30 вокзалов мы вынуждены были практически полностью снести, они непригодны были для дальнейшей модернизации. То есть с нуля строятся. На сегодняшний день 46 вокзалов уже готовы для ввода в эксплуатацию, — отметил он на брифинге в Правительстве.

В целом до конца лета планируется завершить работы на 109 вокзалах.

— Отставание сохраняется по отдельным вокзалам, которые требуют масштабной модернизации и относятся к объектам исторического наследия. В таких случаях нужен особый подход, в том числе к выбору подрядной организации. Основные вопросы связаны с финансированием и дополнительной мобилизацией строительных компаний, — добавил министр.

Ранее мы рассказывали, что в 2025 году завершены работы на станциях: Жаксы, Курорт-Боровое, Макинка, Шортанды, Узун-Агаш, Шамалган, Сагиз, Макат, Талдыкорган, Акши, Темиртау, Айса, Кушмурун, Аманкарагай, Талап, Казалы, Бозшаколь, Тайынша и Жанаесиль.

В первом квартале 2026 года реконструкция завершена на станциях: Семиглавый Мар, Мырза, Сары-Шаган, Коктума, Агадыр, Караганда-Сортировочная, Жанакорган, Шиели, Жетысу, Карасор, Тобол, Калкаман, Доссор, Кызылжар, Саумалколь, Жалтыр и Аккыстау.