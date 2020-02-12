Более 30 млн тенге задолжали в бюджет хозяева элитных квартир в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы управлением государственных доходов по Медеускому району проводится работа по взысканию задолженности налога на имущество физических лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня только по Медеускому району задолженность по налогу на имущество физических лиц составляет 77,8 млн тенге. Из этой суммы почти половина, или 31 млн тенге, приходится на квартиры, которые расположены в элитных жилых комплексах.

К примеру, в ЖК «Европолис» по 39 квартирам задолженность составляет 3,2 млн тенге, ЖК Koktobe city по 38 квартирам - 2,9 млн тенге, ЖК ILe De France по 23 квартирам - 2,5 млн тенге, ЖК Exclusive Residence и ЖК «Тау Шатыр» - по 10 квартир на общую сумму 1,8 млн тенге и т.д.

Также в списке должников числятся лица, имеющие по несколько квартир. Всем должникам были направлены уведомления о погашении задолженности. Однако задолженность не погашена.

В связи с чем, на следующей неделе материалы по должникам будут направлены судебным исполнителям для принудительного взыскания.

Судебные исполнители будут применять меры в отношении всех должников, в том числе ограничение выезда за пределы РК, а также наложение ареста на имущество и банковские счета.

Кроме того, должник после оплаты задолженности по налогам, обязан оплатить услуги судебных исполнителей в размере до 25% от взысканной суммы, а также пеню за каждый день просрочки в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования.

«Во избежание неприятных ситуаций, связанных с неуплатой налогов, призываем оплатить налог на собственность в ближайшие дни. Сведения об отсутствии (наличии) задолженности по налогам можно узнать на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов РК www.kgd.gov.kz по индивидуальному идентификационному номеру (ИИН). Работа в этом направлении продолжается», - сообщили в управлении государственных доходов.