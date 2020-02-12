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Более 30 млн тенге задолжали в бюджет хозяева элитных квартир в Алматы

12 Февраля 2020 10:47
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Более 30 млн тенге задолжали в бюджет хозяева элитных квартир в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы управлением государственных доходов по Медеускому району проводится работа по взысканию задолженности налога на имущество физических лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На сегодня только по Медеускому району задолженность по налогу на имущество физических лиц составляет 77,8 млн тенге. Из этой суммы почти половина, или 31 млн тенге, приходится на квартиры, которые расположены в элитных жилых комплексах.

К примеру, в ЖК «Европолис» по 39 квартирам задолженность составляет 3,2 млн тенге, ЖК Koktobe city по 38 квартирам - 2,9 млн тенге, ЖК ILe De France по 23 квартирам - 2,5 млн тенге, ЖК Exclusive Residence и ЖК «Тау Шатыр» - по 10 квартир на общую сумму 1,8 млн тенге и т.д.

Также в списке должников числятся лица, имеющие по несколько квартир. Всем должникам были направлены уведомления о погашении задолженности. Однако задолженность не погашена.

В связи с чем, на следующей неделе материалы по должникам будут направлены судебным исполнителям для принудительного взыскания.

Судебные исполнители будут применять меры в отношении всех должников, в том числе ограничение выезда за пределы РК, а также наложение ареста на имущество и банковские счета.

Кроме того, должник после оплаты задолженности по налогам, обязан оплатить услуги судебных исполнителей в размере до 25% от взысканной суммы, а также пеню за каждый день просрочки в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования.

«Во избежание неприятных ситуаций, связанных с неуплатой налогов, призываем оплатить налог на собственность в ближайшие дни. Сведения об отсутствии (наличии) задолженности по налогам можно узнать на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов РК www.kgd.gov.kz по индивидуальному идентификационному номеру (ИИН). Работа в этом направлении продолжается», - сообщили в управлении государственных доходов.


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Ключевые слова: Алматы, ЖКХ,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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