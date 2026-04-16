Более 30 млн тенге задолжали работодатели алматинцам

Как сообщил замруководителя департамента Комитета госинспекции труда города Алматы Касымбек Сайлауов, за первый квартал было рассмотрено почти три тысячи обращений и проведено около 300 проверок.

— В результате выявлено более 300 нарушений, большинство из которых связано с оплатой труда. Это свидетельствует о том, что вопросы защиты работников остаются актуальными, — отметил он.

По итогам проверок выдано 202 предписания об устранении нарушений, из которых исполнено 140 (69,3%). К административной ответственности привлечены 159 лиц, сумма штрафов составила 33,4 млн тенге, из них взыскано 18,1 млн тенге. Также зафиксировано 14 несчастных случаев на производстве, в которых пострадали 14 работников.

На сегодняшний день в Алматы сохраняется задолженность по заработной плате на четырех предприятиях на сумму 31,6 млн тенге перед 63 работниками. Среди проблемных организаций — индивидуальный предприниматель, а также несколько частных школ, где зафиксированы долги по зарплате и компенсациям.

— По предприятиям с задолженностью по заработной плате проводится системная работа. Мы выдали предписания, наложили штрафы и направили материалы на принудительное исполнение. Ситуация находится на постоянном контроле, уже есть частичные погашения, и мы не видим предпосылок для трудовых конфликтов, — подчеркнул спикер.

В целом за отчетный период департаменту удалось добиться погашения задолженности по заработной плате на 45 предприятиях на сумму 44,1 млн тенге, тем самым защищены права 78 работников.

В 2025 году задолженность по заработной плате погашена в 163 организациях на сумму более 1 млрд тенге перед почти 2,9 тысячи работников.

Отметим, что в Казахстане примут новые нормы по защите трудовых прав работников.