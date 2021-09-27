Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Более 30 компаний Саудовской Аравии рассматривают возможность инвестиций в Казахстан

Автор:  
Акбота Кузекбай
27 Сентября 2021, 12:36
Более 30 компаний Саудовской Аравии рассматривают возможность инвестиций в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 30 компаний Саудовской Аравии рассматривают возможность инвестировать в Казахстан. Об этом стало известно в рамках казахстанско-саудовского инвестиционного форума, проходящего в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Делегация Королевства Саудовской Аравии во главе с министром инвестиций Халидом Аль-Фалихом прибыла в Нур-Султан, в рамках участия в 5-ом заседании Казахстанско-Саудовской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

В рамках визита делегации состоялся казахстанско-саудовский инвестиционный бизнес-форум с участием свыше 170 представителей деловых кругов и бизнеса двух стран.

Заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров подчеркнул большое значение саудовского рынка в укреплении деловых связей и торгово-экономических отношений с Казахстаном, а также значительный потенциал расширения инвестиционного сотрудничества Казахстана и Саудовской Аравии в рамках реализации Национальной программы «Saudi Vision 2030».

«Саудовская Аравия стала успешной моделью для многих стран мира по развитию предпринимательства, диверсификации экономики, а также осуществлению социальных реформ. Мы рады видеть успех и впечатляющие результаты реализации стратегической программы «Saudi Vision 2030». Я считаю, что у нас есть большой потенциал для дальнейшего развития нашего сотрудничества в таких отраслях экономики, как сельское хозяйство, нефтехимия, ГМК, ВИЭ, финансы и др», - добавил Алмас Айдаров.

Также стало известно, что более 30 компаний Саудовской Аравии рассматривают возможность инвестировать в Казахстан. В рамках форума в качестве спикеров с казахстанской стороны выступили руководители «KAZAKH INVEST», «KIDF», «МФЦА», «QazTrade», и «Kazakh Tourism», а также Министерство инвестиций КСА и Глава «NCPP».

В ходе своего выступления председатель правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Меиржан Юсупов презентовал саудовским партнерам инвестиционный потенциал Республики Казахстан, ознакомил участников форума с новыми подходами, применяемыми в государственной системе привлечения инвестиций, а также отметил важность углубления двусторонних отношений РК и КСА.

«На сегодняшний день общий приток инвестиций из Саудовской Аравии в Казахстан составляет чуть более 100 миллионов долларов США. Однако этот показатель не в полной мере отражает потенциал наших стран. В этих целях KAZAKH INVEST проводит всестороннюю работу по укреплению инвестиционного сотрудничества бизнеса Казахстана и КСА. Например, совместно с посольством РК в Саудовской Аравии при поддержке торгово-промышленных палат Джидда и провинции Аль-Кассим, а также совместно с NCPP был проведен ряд мероприятий, посвященных перспективам казахстанско-саудовского сотрудничества в области торговли, экономики и инвестиций. Это позволило нам установить деловые контакты для дальнейшей координации совместных действий по направлениям, представляющим наибольший интерес для бизнеса», - отметил председатель правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Меиржан Юсупов.

На полях мероприятия при поддержке KAZAKH INVEST организованы ряд встреч министра инвестиций КСА Халид Аль-Фалиха с министром сельского хозяйства РК и министром энергетики РК, а также руководством АО «НАК «Казатомпром», «KAZ Minerals» и другие. Кроме того, были проведены 20 b2b встреч представителей казахстанского бизнеса с крупными саудовскими компаниями в области АПК, ГМК, фармацевтики, туризма, легкой промышленности, а также ИКТ и другие.
МИД РК   Бизнес   Инвестпроекты   Астана   Ближний Восток   Сотрудничество   Саудовская Аравия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной