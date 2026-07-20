Более 30 грузовиков простаивали в течение трех дней на въезде в Петропавловск

Водители, пытавшиеся избежать проверки и штрафов за перевозку избыточного груза, оставили 32 грузовых автомобиля на обочине дороги и предпочли скрыться с места происшествия, передает корреспондент Kazinform.

По словам специалистов, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасность дорожного движения» на автодороге республиканского значения инспекция транспортного контроля совместно с сотрудниками полиции и отряда специального назначения (СОБР) организовала совместный блокпост.

Узнав о проводимой проверке, водители предпочли бросить свои транспортные средства прямо на обочине при въезде в Петропавловск.

— В целях сохранения автомобильных дорог и обеспечения безопасного движения транспорта на территории области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность дорожного движения». В связи с этим водители транспортных средств с перегрузом уклоняются от ответственности и избегают прохождения весового контроля. Принадлежность всех этих машин, а также личности их водителей уже установлены. Ежегодно у нас ремонтируется порядка тысячи километров автодорог. В такую жаркую погоду перевозка грузов сверх нормы просто разрушает дорожное полотно. Поэтому для возмещения причиненного материального ущерба мы намерены направить исковые заявления в суд, — рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области Ерден Шортыбаев.

Фото: ДП СКО

По информации руководителя ведомства, на сегодняшний день на автодорогах области функционируют 4 автоматизированные арки весового контроля. Благодаря установленным видеокамерам у водителей больше не получится, как в прежние времена, проехать с закрытыми номерами.

В свою очередь, сами водители грузовых автомобилей утверждают, что при жестком соблюдении действующих весовых ограничений некоторые виды грузоперевозок становятся экономически нерентабельными. По их мнению, именно этот фактор вынуждает отдельные компании идти на перегруз.

Кроме того, дальнобойщики считают несправедливой практику размещения мобильных постов весового контроля непосредственно на въездах в город. В результате автомобиль проверяется только после того, как он уже преодолел сотни километров пути. Водители убеждены, что подобный подход ориентирован скорее на пополнение бюджета штрафами, чем на реальное предупреждение правонарушений на дорогах.

Фото: ДП СКО

Как сообщили в департаменте полиции СКО, на текущий момент ситуация полностью нормализовалась.

— 19 июля в 14:30 после проведения профилактической и разъяснительной работы со всеми 32 водителями большегрузов они проследовали на пункт весового контроля, успешно прошли процедуру взвешивания и продолжили движение по своим маршрутам. В отношении всех нарушителей уполномоченными государственными органами были приняты соответствующие меры в полном соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, — отметили в полиции.

Напомним, что согласно казахстанскому законодательству за перевозку сверхнормативных грузов предусмотрены внушительные денежные штрафы. Для индивидуальных предпринимателей при превышении массы груза от установленной нормы на 1-5 тонн штраф составляет 40 месячных расчетных показателей (МРП), от 5 до 10 тонн — 80 МРП, а при перегрузе свыше 10 тонн — 120 МРП. Для представителей среднего и крупного бизнеса суммы взысканий существенно выше.

Ранее мы также сообщали о том, что в текущем году в стране ведется ремонт рекордных 11 тысяч километров автомобильных дорог.