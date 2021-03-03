Более 30 фактов проведения кокпара пресекли туркестанские полицейские с начала года
К примеру, очередной кокпар, проведенный в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, стражи порядка пресекли в Казыгуртском районе. На пастбище возле одного из аулов местный житель организовал национальную игру бата кокпар с участием около 150 человек. Полицейские сразу же остановили данное мероприятие, провели с собравшимися разъяснительные беседы и распустили собравшихся по домам. Всего же на конно-спортивное мероприятие собралось не меньше 400 людей и участников состязания.
В отношении организатора кокпара полицейские собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для составления административного протокола с последующим направлением в суд.