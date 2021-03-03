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    13:15, 03 Март 2021 | GMT +6

    Более 30 фактов проведения кокпара пресекли туркестанские полицейские с начала года

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С начала года сотрудники местной полицейской службы департамента полиции Туркестанской области в рамках профилактических мероприятий и отработок выявили более 30 фактов организации и проведения конно-спортивных игр, таких как кокпар и бата кокпар. Сельчан не останавливают ни административные штрафы, ни возможное заражение опасной коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    К примеру, очередной кокпар, проведенный в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, стражи порядка пресекли в Казыгуртском районе. На пастбище возле одного из аулов местный житель организовал национальную игру бата кокпар с участием около 150 человек. Полицейские сразу же остановили данное мероприятие, провели с собравшимися разъяснительные беседы и распустили собравшихся по домам. Всего же на конно-спортивное мероприятие собралось не меньше 400 людей и участников состязания.

    В отношении организатора кокпара полицейские собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для составления административного протокола с последующим направлением в суд.


    Теги:
    МВД РК Кокпар Закон и право Туркестанская область Общество Правоохранительные органы
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