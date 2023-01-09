Более 30 долгостроев завершат в Астане в этом году

9 Января 2023, 17:23

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким города Астаны Женис Касымбек ознакомился с ходом строительства ряда долгостроев. Об этом он написал в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Продолжаю на постоянной основе встречаться с нашими жителями, в том числе с дольщиками. Посетил ряд проблемных долгостроев. Как вы знаете, у каждого долгостроя своя многолетняя история. К примеру, у ЖК «Акерке-2» не было даже фундамента, а строительство ЖК «Пана» началось еще 8 лет назад», - сообщил Женис Касымбек.

По его информации, ранее акиматом была проделана большая системная работа по завершению строительства долгостроев.

«Тем не менее, стоит задача завершить оставшиеся объекты. Это более 30 ЖК, где свои квартиры на протяжении долгих лет ожидают тысячи семей. По каждому долгострою есть видение по завершению строительства. Поставил задачу завершить данные долгострои в этом году.

Во время объезда также ознакомился с ходом строительства объектов-доноров. Они позволят обеспечить возвратность средств, которые вкладываются в завершение строительства долгостроев. Завершение объектов долевого строительства находится на контроле у Главы государства», - написал аким столицы

Фото: gov.kz



