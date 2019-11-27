Более 30 документов на сумму 2,3 млрд долларов подписали на Almaty Invest Forum

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в рамках Almaty Invest Forum подписаны 31 соглашений и меморандумов о сотрудничестве и взаимопонимании между государственными органами и бизнес-сообществами на сумму 2,3 млрд. долларов. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель акима города Сапарбек Туякбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Замакима добавил, что в рамках форума были определены новые приоритеты города. Это в основном наукоемкие инновационные секторы, такие как креативная индустрия, медицина, образование, логистика, туризм и т.д.

«Это позволит нам выйти на международный уровень, то есть, не только для развития Казахстана, но и сориентирует на экспорт услуг. Как показывают результаты сегодняшнего мероприятия, есть потенциал, есть интерес и возможности. Мы подписали в рамках данного мероприятия 31 документ на сумму 2,3 млрд долларов», - сообщил Сапарбек Туякбаев.

Одним из крупнейших проектов он назвал модернизацию аэропорта.

«Новый инвестор, это одна из шести мировых крупных компаний. Первые два года ожидается около 150 млн евро инвестиций в строительство нового терминала, и в ближайшее 5 лет около 500 млн евро. То есть, задача города совместно с инвестором сделать Алматы региональным хабом по перевозке пассажиров. Мы долго ждали этого проекта и рады, что достигли соглашения и подписали документ. В ближайшие 2 года ожидается начало строительства», - заявил он.

Добавим, что для участия в форуме зарегистрировались более 700 представителей деловых кругов, из них иностранных — 142, представителей международных компаний в Казахстане — 126. Главная цель форума — повышение инвестиционной привлекательности мегаполиса. Ранее аким города Бакытжан Сагинтаев призвал инвесторов развивать экономику города.