Более 30 человек пострадали от укусов бешеных животных в Костанайской области

Большинство обращений связано с укусами домашних животных — 2907 случаев (в 2024 году — 2223).

— Из них собаками — 1913 человек (в 2024 году — 1582), кошками — 976 человек (в 2024 году — 641), сельскохозяйственными животными — 18 человек. От диких и прочих животных (мышей, волков, лис, корсаков и др.) пострадали 151 человек, — рассказала заместитель руководителя ДСЭК по Костанайской области Гулим Досумова.

Кроме того, укусы неизвестных животных зарегистрированы в 1443 случаях, в том числе — более тысячи случаев нападения собак и свыше 400 случаев — кошек.

Особую тревогу вызывает рост числа обращений после укусов опасной локализации — более 1300 человек получили травмы головы, лица, шеи, пальцев и кистей рук.

Последний подтвержденный случай бешенства зарегистрирован в июне 2025 года в городе Лисаковск. Пострадавшая, к слову, не обращалась за медицинской помощью и не прошла профилактический курс вакцинации.

