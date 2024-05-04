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    18:41, 03 Май 2024 | GMT +6

    30 человек погибли в результате наводнений в Бразилии

    наводнения, прорыв дамбы в Бразилии
    Фото: Brazilian Air Force

    30 человек погибли и еще 60 пропали без вести на юге Бразилии в результате сильных дождей, вызвавших наводнения и прорыв дамбы, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.  

    Около 15 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома. По меньшей мере 500 000 человек остались без электроэнергии и чистой воды по всему штату Риу-Гранди-ду-Сул.

    Двухметровая волна образовалась в результате прорыва дамбы, вызвав панику и дополнительные повреждения в уже затопленных районах.

    Президент Луис Инасиу Лула да Силва посетил регион, обещая помощь от государства.

    Ранее губернатор штата Эдуардо Лейте обратился к президенту Бразилии, запросив всю возможную федеральную помощь.

    Для поиска людей были направлены вертолеты. В некоторых районах наводнение настолько сильное, что вертолетам не удается приземлиться, и им приходится поднимать жителей.

    Экстремальная погода вызвана редким сочетанием высоких температур, высокой влажности и сильных ветров. Метеорологи прогнозируют дальнейшие дожди в регионе из-за проходящего холодного фронта.

    Национальный институт метеорологии Бразилии отнес увеличение интенсивности и частоты осадков к климатическому явлению Эль-Ниньо.

    В прошлом году в штате Риу-Гранди-ду-Сул от циклона погибли более 30 человек.

     

    Теги:
    Происшествия, ЧС Мировые новости Непогода Бразилия
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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