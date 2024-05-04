30 человек погибли в результате наводнений в Бразилии

30 человек погибли и еще 60 пропали без вести на юге Бразилии в результате сильных дождей, вызвавших наводнения и прорыв дамбы, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Около 15 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома. По меньшей мере 500 000 человек остались без электроэнергии и чистой воды по всему штату Риу-Гранди-ду-Сул.

Двухметровая волна образовалась в результате прорыва дамбы, вызвав панику и дополнительные повреждения в уже затопленных районах.

Президент Луис Инасиу Лула да Силва посетил регион, обещая помощь от государства.

Ранее губернатор штата Эдуардо Лейте обратился к президенту Бразилии, запросив всю возможную федеральную помощь.

Для поиска людей были направлены вертолеты. В некоторых районах наводнение настолько сильное, что вертолетам не удается приземлиться, и им приходится поднимать жителей.

Экстремальная погода вызвана редким сочетанием высоких температур, высокой влажности и сильных ветров. Метеорологи прогнозируют дальнейшие дожди в регионе из-за проходящего холодного фронта.

Национальный институт метеорологии Бразилии отнес увеличение интенсивности и частоты осадков к климатическому явлению Эль-Ниньо.

В прошлом году в штате Риу-Гранди-ду-Сул от циклона погибли более 30 человек.