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    23:50, 02 Май 2024 | GMT +6

    Десять человек погибли в результате сильных дождей на юге Бразилии

    дождь
    Фото: Freepik.com

    Десять человек погибли и 21 числится пропавшим без вести из-за сильных дождей в южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул. Правительство предупреждает, что ситуация критическая и может ухудшиться, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    Губернатор штата Эдуардо Лейте заявил, что обратился к президенту Луису Инасиу Луле да Силве, запросив всю возможную федеральную помощь.

    — Мы переживаем в Риу-Гранди-ду-Сул самый худший момент, худшую катастрофу в нашей истории, — сказал Э. Лейте. - И, к сожалению, будет только хуже.

    По словам губернатора, шторм вызвал самые значительные разрушения в штате за последние годы, оставив несколько городов изолированными после обрушения мостов и разрушения дорог из-за наводнений и оползней.

    Лейте объявил о приостановке занятий на всей территории штата до конца недели и подчеркнул, что он запросил полную поддержку от вооруженных сил.

    Более 3400 человек были перемещены в результате сильных дождей, которые привели к подъему уровня рек и наводнениям в различных частях штата, затронув 114 муниципалитетов.

    Согласно данным, правительство штата прогнозирует риск наводнений практически на всей территории штата из-за продолжающихся сильных осадков в ближайшие дни.

    Теги:
    Происшествия Мировые новости Бразилия
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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