Десять человек погибли в результате сильных дождей на юге Бразилии

Десять человек погибли и 21 числится пропавшим без вести из-за сильных дождей в южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул. Правительство предупреждает, что ситуация критическая и может ухудшиться, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

Губернатор штата Эдуардо Лейте заявил, что обратился к президенту Луису Инасиу Луле да Силве, запросив всю возможную федеральную помощь.

— Мы переживаем в Риу-Гранди-ду-Сул самый худший момент, худшую катастрофу в нашей истории, — сказал Э. Лейте. - И, к сожалению, будет только хуже.

По словам губернатора, шторм вызвал самые значительные разрушения в штате за последние годы, оставив несколько городов изолированными после обрушения мостов и разрушения дорог из-за наводнений и оползней.

Лейте объявил о приостановке занятий на всей территории штата до конца недели и подчеркнул, что он запросил полную поддержку от вооруженных сил.

Более 3400 человек были перемещены в результате сильных дождей, которые привели к подъему уровня рек и наводнениям в различных частях штата, затронув 114 муниципалитетов.

Согласно данным, правительство штата прогнозирует риск наводнений практически на всей территории штата из-за продолжающихся сильных осадков в ближайшие дни.