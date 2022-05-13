13 Мая 2022 12:38

Более 30 человек погибли в ДТП с участием скота в Казахстане за год

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с начала прошлого и за три месяца этого года на дорогах республиканского значения произошло более 120 ДТП с участием домашнего скота. В результате 33 человека погибли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ТОО «Казахавтодор», в 2021 году было зафиксировано 109 дорожно-транспортных происшествий с участием домашнего скота. В результате 139 человек пострадали и 30 погибли.

«За первый квартал 2022 года зафиксировано 11 ДТП, где пострадали 15 человек и трое погибли», – сказал на встрече с журналистами главный инженер Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» Берик Саркытбаев.

Спикер отметил, что запущена республиканская акция с целью обеспечения безопасности на дорогах республиканского значения.

«Установлено 855 331 км защитных ограждений от скота и животных вдоль дорог республиканского значения. Проводятся разъяснительные работы с хозяевами домашнего скота об опасности бесконтрольного выпаса домашних животных», – добавил Берик Саркытбаев.

Также в рамках акции «Казахавтодор» вручает светоотражающие ленты для домашних животных, чтобы водители могли разглядеть их в ночное время суток.