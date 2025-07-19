Более 30 человек погибли от ударов молнии в Индии

Смертельные случаи в штате Бихар произошли в результате сильных штормов, прошедших со среды по четверг, говорится в заявлении департамента по управлению стихийными бедствиями штата. Большинство погибших — фермеры и рабочие, находившиеся на открытом воздухе.

В некоторых частях штата прогнозируются дальнейшие сильные дожди и молнии.

Правительство штата объявило о компенсации в размере 400 000 рупий (около $4,600) для семей, погибших от ударов молнии.

Согласно данным, в 2024 году от ударов молнии в Индии погибло как минимум 243 человека, а в 2023 — 275.

Восточные регионы Индии, включая Бихар, ежегодно страдают от наводнений, которые в разгар сезона муссонов уносят десятки жизней и вынуждают покидать дома сотни тысяч человек.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 51 человек погиб в индийском штате Химачал-Прадеш из-за продолжающихся проливных дождей, наводнений и оползней.