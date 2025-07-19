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    22:46, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Более 30 человек погибли от ударов молнии в Индии

    По меньше мере 33 человека погибли от ударов молнии во время штормов на востоке Индии, а еще десятки были ранены, передает агентство Kazinform со ссылкой на Hindustan Times. 

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    Фото: pexels

    Смертельные случаи в штате Бихар произошли в результате сильных штормов, прошедших со среды по четверг, говорится в заявлении департамента по управлению стихийными бедствиями штата. Большинство погибших — фермеры и рабочие, находившиеся на открытом воздухе.

    В некоторых частях штата прогнозируются дальнейшие сильные дожди и молнии.

    Правительство штата объявило о компенсации в размере 400 000 рупий (около $4,600) для семей, погибших от ударов молнии.

    Согласно данным, в 2024 году от ударов молнии в Индии погибло как минимум 243 человека, а в 2023 — 275.

    Восточные регионы Индии, включая Бихар, ежегодно страдают от наводнений, которые в разгар сезона муссонов уносят десятки жизней и вынуждают покидать дома сотни тысяч человек.

    Ранее сообщалось, что по меньшей мере 51 человек погиб в индийском штате Химачал-Прадеш из-за продолжающихся проливных дождей, наводнений и оползней.

    Теги:
    Индия Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
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