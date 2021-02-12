Более 3 тысячам семей автоматически продлили получение АСП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В первом квартале 2021 года всем действующим получателям адресной социальной помощи автоматически пролонгировали заявления на ее назначение, без их обращения в государственные органы. Данная мера коснулась около 3,3 тысячи семей из Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Автоматическая пролонгация позволила снизить риск распространения коронавирусной инфекции среди населения во время действующих карантинных мер.

Вместе с тем граждане, впервые обращающиеся за оказанием помощи, могут подать заявления через Портал электронного правительства. С начала 2021 года впервые за АСП обратились 259 семей.

Напомним, ранее получателям АСП пролонгировали назначение помощи во II, III и IV кварталах 2020 года в связи с действием режима ЧП и ограничительных карантинных мер. Так, в IV квартале 2020 года автоматически было продлено назначение АСП 5,1 тыс. семьям. АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от прожиточного минимума.

Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП в Алматы ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП). По итогам 2020 года 6,9 тысячи детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет получили ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии. Предположительно, в I квартале 2021 года ГСП будут обеспечены порядка 4,6 тысячи детей.

Отметим, что в текущем году планируется полностью перевести предоставление гарантированного соцпакета на Портал социальных услуг aleumet.egov.kz.

Помимо АСП малообеспеченным, в том числе многодетным семьям, оказываются следующие меры поддержки:

- жилищная помощь (в оплате жилищно-коммунальных расходов, если эти расходы превышают 5-процентную долю совокупного дохода семьи);

- единовременная социальная помощь в размере 20 МРП (58 340 тг);

- единовременная социальная помощь на возмещение затрат за проведение и установку газового оборудования от общей ветки до дома собственнику индивидуального жилого дома;

- ежемесячная социальная помощь в размере 10 тысяч тенге, студентам из многодетных семей, получившим по результатам экзаменационной сессии эквивалент оценки соответствующий оценке «отлично».

Добавим, что ГСП для детей в возрасте от 1 года до 6 лет предоставляется в виде продуктового набора ежемесячно и набора товаров бытовой химии, предоставляемого ежеквартально.

Состав наборов утвержден постановлением Правительства №1032 от 30 декабря 2019 года и сформирован с учетом физиологических особенностей детей данного возраста, соотношения пищевой и энергетической ценности.

В наборы включены разнообразные продукты (молочные, овощные, фруктовые) с содержанием витаминов, обогащенные кальцием и другими микроэлементами, пробиотиками для профилактики анемии, рахита, дисбактериоза.

ГСП для детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся в организациях среднего образования, включает в себя:

1) комплект школьной формы либо спортивной формы и комплект школьно-письменных принадлежностей;

2) ежедневное одноразовое горячее питание по месту обучения (в учебные дни) в период учебного года согласно нормам, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) льготный проезд на общественном транспорте (кроме такси).