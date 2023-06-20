Более 3 тысяч казахстанцев обратились в Конституционный суд в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Конституционного суда РК Эльвира Азимова рассказала об обращениях казахстанцев в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За конституционной защитой своих прав в течение пяти месяцев обратились свыше трех тысяч граждан. Данные цифры являются свидетельством не просто интереса граждан к новому органу, а подтверждают желание каждого из обратившихся защитить свои права. При этом требование об исчерпании всех других инструментов правовой защиты до обращения в Конституционный Суд законодательство Казахстана не содержит», - сказала Эльвира Азимова на совместном заседании Палат Парламента.

Она подчеркнула, что создание Конституционного Суда и наделение граждан правом обращаться за защитой в данный орган являются результатом конституционной реформы 2022 года.

«Обновленная Конституция заложила правовые основы для дальнейшей модернизации общества и государства, политической трансформации, усиления социальной роли государства и правозащитного потенциала. Базовые подходы при рассмотрении обращений: обеспечение верховенства Конституции и права каждого на выражение мнения; всестороннее и качественное рассмотрение проблем, которые поднимаются в обращениях. Конституционный Суд решает исключительно вопросы права и не дает оценку фактическим обстоятельствам», - отметила спикер.

«Символично, что Конституционный Суд начал свою работу в год празднования 75-летия Всеобщей декларации прав человека, закрепившей универсальную концепцию защиты прав и свобод человека. Лозунг юбилейного года Организации Объединенных Наций: «Достоинство, свобода и справедливость для всех» соответствует задачам Конституционного Суда. Работа Конституционного Суда за пять месяцев показала, что граждане в своих обращениях справедливо поднимают проблемы конституционности отдельных положений законов», - добавила председатель Конституционного суда.