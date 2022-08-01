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Более 3 тыс. преступлений совершено в Казахстане за неделю
1 Августа 2022 11:50

Более 3 тыс. преступлений совершено в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За неделю в Казахстане совершено 3390 преступлений, 2036 из них раскрыто в течении суток. Об этом сообщила представитель МВД РК Актоты Боранова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейскими раскрыто по «горячим следам» 7 убийств, 6 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, 27 грабежей, 512 краж чужого имущества», - сказала Актоты Боранова на брифинге в МВД.

Она также сообщила о том, что члены Общественного совета МВД обсудили актуальные вопросы общества.

По ее словам, основной темой обсуждения стала профилактика наркомании и противодействие наркопреступности. Было отмечено, что наркопреступность является одной из актуальных проблем современного общества.

По данным министерства, ежегодно на территории республики из незаконного оборота изымается около 20 тонн наркотических средств и психотропных веществ, выявляется более двух тыс. наркопреступлений.

Казахстан, являясь участником всех трех антинаркотических конвенций ООН, осуществляет свои международные обязательства в этой сфере на практическом и законодательном уровне.

В частности, в 2019 году введены нормы, существенно упрощающие механизм введения новых психоактивных веществ в контроль.

По поручению Главы государства ужесточена уголовная ответственность за распространение наркотиков через интернет. Введен новый состав преступления, предусматривающий ответственность за рекламу и пропаганду наркотиков, в том числе посредством графити-изображений и QR-кодов.

Ежегодно на территории республики проводится широкомасштабная операция «конопля», направленная на выявление незаконных наркотрафиков и пресечение каналов транспортировки наркотиков.


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