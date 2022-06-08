8 Июня 2022 14:53

Более 3 тыс. деревьев подлежат вырубке в роще Баума в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 3311 деревьев являются аварийными и подлежат санитарной рубке в роще Баума в Алматы. 500 из них планируют срубить в этом году. Вместо них будут высажены новые деревья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исследования показали, что 30% деревьев всего парка подвержены болезням, заражены вредителями. Из этого количества 3311 деревьев считаются погибшими и аварийными. Они подлежат обязательной санитарной вырубке. Санитарная рубка является защитным мероприятием, так как несвоевременная вырубка этих деревьев может привести к заражению оставшихся здоровых деревьев», - отметил руководитель отдела маркетинга, мониторинга и контроля КГУ РГУ парк «Медеу» Бауыржан Сайлаубеков.

Он уточнил, что деревья будут уничтожаться поэтапно, в этом году планируется вырубка 500 вязов и кленов. На их месте высадят новые. Также будет проводиться санитарная обрезка более 7 тыс. деревьев. По словам спикера, разрешение на вырубку еще не получено.

Всего на территории рощи Баума насчитываются около 104 500 деревьев. Произрастают 49 видов, из них 7 видов хвойных и 42 - лиственных.

Академик, директор Казахского национального аграрного университета Булкайр Мамбетов заявил, что роща находится в плачевном состоянии.

«В природных лесах в среднем за 10 лет отмирает примерно 5-10% всех деревьев, но здесь искусственные условия и нужно вмешательство специалистов. К примеру, аварийные деревья повреждены грибковыми заболеваниями и если их в ближайшее время не вырубить, то в течение 10 лет можно потерять всю рощу», – сказал он.

Спикер добавил, что восстановительным работам и лечению подлежат 37 187 деревьев. К ним относятся насаждения с незначительными повреждениями или с однобоким разветвлением кроны.

«Даже дикому лесу требуется уход. Необходимо в год по 2-3 раза делать химическую обработку. Сейчас многие дубы и каштаны пожелтели, раньше такой болезни в Казахстане не было. Нужен лесоводственный уход», - добавил спикер.

Булкайр Мамбетов заметил, что в целях предотвращения распространения стволовых вредителей и болезней в этом году планируется провести санитарно-оздоровительные мероприятия, в том числе уборку сухостойных и суховершинных, аварийных деревьев, валежника, обрубку сухих ветвей и очистку.

«Аварийные деревья сосредоточены по всему лесному массиву. Вместо них планируется посадка новых деревьев. Роща является любимым местом отдыха горожан, его оазисом. Поэтому наличие аварийных сухостойных деревьев опасно для посетителей парка, особенно в ветреную погоду», – сказала старший научный сотрудник, дендролог института ботаники и фитоинтродукции Инга Бабай.

Ведущий научный сотрудник лаборатории «Энтомологии» Института зоологии, эксперт-энтомолог Перизат Есенбекова заявила, что после прошлогоднего исследования рощи на территории выявлено 67 видов насекомых, из них 27 являются вредителями.

«Из вредителей, к примеру, мы нашли жуков короедов, листоедов, клопов-подкорников и другие», - добавила она.

С 9 июня региональный природный парк «Медеу» планирует проведение общественных слушаний по теме санитарных работ в роще Баума на 2022 год.