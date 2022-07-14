14 Июля 2022 21:14

Более 3 тыс. человек эвакуировали в Турции из-за лесного пожара

АНКАРА. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - Лесной пожар в районе Датча юго-западной провинции Мугла взят под контроль. Тушение продолжается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киричши, огонь охватил до 300 гектаров лесных массивов. В целях безопасности из близлежащих районов эвакуировали 3250 человек.

Повреждены 10 жилых построек, четыре из которых выгорели.

В ликвидации пожара задействованы 10 самолетов, 17 водометных вертолетов, 3 административных вертолета, 179 пожарных машин, 19 автоцистерн, 29 единиц рабочей техники и персонал в составе 1500 человек.

Ранее сообщалось, что в конце июня в Турции была дождливая погода. В стране даже объявили «красный» уровень опасности.









Фото: aa.com.tr