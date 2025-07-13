Более 3 тонн наркотиков и 351 единица оружия изъято за полгода в Казахстане

По его словам, основной задачей силовых структур остается защита общества от негативного влияния транснациональной преступности и наркобизнеса. Только с начала текущего года совместно с МВД была пресечена деятельность 15 криминальных групп, задержаны 218 их участников, арестованы 73 лица.

- Так, в июне этого года в городе Уральске пресечена деятельность группировки, подозреваемой в вымогательстве денежных средств у предпринимателей. Задержаны 8 граждан, двое из которых с санкции суда взяты под стражу. В настоящее время проводится досудебное расследование, - сообщил глава КНБ.

Наряду с этим, во взаимодействии с органами полиции и прокуратуры изъяты 351 единица огнестрельного оружия, 57 гранат и более 5,5 тысяч боеприпасов, в том числе похищенных в ходе «январских событий».

- Тем самым нивелированы риски попадания указанного арсенала в деструктивную среду и его использования против интересов общества и государства, - подчеркнул Ермек Сагимбаев.

Он также отметил нарастающую угрозу со стороны транснациональных наркоструктур. В этом направлении принятыми мерами ликвидированы 13 нарколабораторий, пресечены 29 международных и региональных наркоканалов.

- Могу привести в качестве примера реализованную в мае текущего года антинаркотическую операцию совместно со Службой государственной безопасности Узбекистана. Как итог, пресечено поступление особо крупной партии опия и гашиша, следовавшего из азиатской страны через территорию Узбекистана в Казахстан. Задержаны 4 участника транснациональной наркоструктуры, изъято 82 кг опия и 130 кг гашиша. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке может составлять около 2 млн долларов США. В целом же, за полугодие изъято более 3,4 тонны наркотических средств и около 7,5 тонны прекурсоров, - сказал Ермек Сагимбаев.

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