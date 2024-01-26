Более 3 тысяч владельцев скота привлекли к ответственности в области Абай

В прошлом году полицейские области Абай привлекли к ответственности более трех тысяч владельцев скота, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Бесхозно пасущийся скот является одной из актуальных и главных проблем. Скот на дорогах приводит к дорожно-транспортным происшествиям с трагическими последствиями. Владельцы сельскохозяйственных животных, пренебрегая требованиями о запрете вольного выпаса, подвергают опасности водителей, создавая угрозу аварийных ситуаций.

Участковыми инспекторами полиции, а также инспекторами патрульной полиции на постоянной основе проводится разъяснительная работа с владельцами сельскохозяйственных животных, профилактические рейдовые мероприятия на выявление фактов бродячего скота.

За 2023 год сотрудниками полиции в области Абай к административной ответственности за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных привлечено 3 390 правонарушителей.

Полицейские доводят до хозяев животных информацию о действующем законодательстве, о предусмотренной ответственности, а также призывают задуматься о том, что скот на вольном выпасе – это невольная причина трагедии.

С начала года по области выявлено 170 фактов нарушений правил выпаса скота, помещено 943 коровы в загоны для бесхозно пасущегося скота.