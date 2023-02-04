Более 3 млрд тенге составило неосвоение бюджета в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам прошлого года не освоили 3,2 млрд тенге бюджетных средств. Из них 1,2 млрд тенге приходятся на управление строительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ситуации с освоением бюджетных средств разбирались на заседании акимата. Глава региона Айдарбек Сапаров заявил, что в этом году не позволит допустить подобного.

«Почему в течение года не анализируете? В основном, неосвоение по республиканскому бюджету. Зачем берем из республики и назад отдаем? Потом снова будем просить? Не в конце года надо требовать освоение. А начиная с января. В этом году чтобы подобной ситуации не допускали. Со всеми администраторами уже работать сейчас. Правильно делать план финансирования и госзакупок», - сказал аким области.

Руководитель управления финансов Наталья Дышкант заверила, что мониторинг по освоению средств проводят еженедельно. По ее словам, прошлый год был сложным из-за новых правил госзакупок. На ситуацию не лучшим образом повлияли и недобросовестные подрядчики.

На недобросовестность подрядчиков сослался и руководитель управления строительства Кайрола Галеев. По его информации, из 1,2 млрд тенге неосвоенных средств 800 млн тенге составляют средства, выделенные на закуп оборудования для нового корпуса университета. Подрядчик до сих пор его не поставил.

Глава региона считает, что в таких случаях нужно принимать жесткие меры, обращаться в суд, добиваться признания таких подрядчиков недобросовестными, а не только выписывать штрафы.

Руководитель управления государственных закупок Жанар Мусакулова привела в пример акимат Петропавловска, который за три года не направил в суд ни одного иска на зачисление подрядчиков в категорию недобросовестных.

«В прошлом году годовая сумма госзакупок составляла 248,4 млрд тенге. Все договоры завершили. Особых проблем не было. Были затяжные судебные процессы по строительству водоводов. Но закупки все были завершены. На портале госзакупок работают 725 заказчиков. Если нарушаются сроки исполнения работ, нужно подавать иски в суд. Не проводят эту работу в Петропавловске. Не было за три года ни одного иска из горакимата в зачисление в число недобросовестных поставщиков. Хотя проектов много, заключают много допсоглашений. Ограничиваются тем, что поставщики оплачивают пени и штрафы», - прокомментировала Ж. Мусакулова.

А. Сапаров поручил руководителю управления финансов взять на особый контроль вопрос освоения бюджетных средств.