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Более 3 млрд тенге сэкономили на коммунальных услугах жители Туркестанской области

8 Февраля 2020 04:23
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Более 3 млрд тенге сэкономили на коммунальных услугах жители Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2019 года в Туркестанской области снижены тарифы для субъектов естественных монополий на 59 видов различных услуг. В результате экономия населения на коммунальных услугах превысила 3 миллиардов тенге. Об этом сообщил и.о. начальника управления комитета по регулированию естественных монополий по Туркестанской области Кымбат Бейсенов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуикаций.

По словам К. Бейсенова, на 1 января 2020 года в 116 видах деятельности задействовано 93 субъекта естественных монополий. В частности, 3 из них - на услуги по передаче электроэнергии 10 - служба теплоснабжения; 73 - услуги водоснабжения; 15 - служба сброса воды; 4 - газотранспортные услуги; 11 - сервис подъездных путей.

«В настоящее время в области действуют 6 коммунальных служб. С 1 января 2020 года тарифы на теплоснабжение снизились в среднем на 3-17%. Тарифы на водоснабжение в регионе в среднем снизились на 0,1-2%. С 1 января 2020 года транспортный тариф на услугу электроснабжения увеличен с 6,64 до 7 тенге. С 1 января 2020 года транспортные тарифы на услуги по поставке природного газа не изменились», - сказал Кымбат Бейсенов.

Кроме того, на основании анализа исполнения тарифных оценок субъектов естественных монополий на 2018 год утверждены тарифы по сниженным тарифам, и средства на общую сумму 1 млрд 292 млн. 948,4 тыс. тенге были возвращены населению.


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Ключевые слова: Туркестанская область, ЖКХ, Цены и тарифы,
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