Более 3 млн жилья планируют построить в столице в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов поделился планами касательно строительства жилья в связи с увеличением населения города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здесь, на сессиях, мы принимаем конкретные управленческие решения, которые решают системные вопросы развития нашей столицы. В связи с ростом населения у нас идет бурный рост объемов строительных работ, особенно по жилью. В 2019 году мы построили 1,8 млн кв. метров жилья, в 2020 году 3 млн. В 2021 году план – 3,2 млн кв. метров жилья», - сказал Алтай Кульгинов на внеочередной сессии маслихата.

По его словам, это огромный объем работы.

«Это рабочие места, налоги, это развитие строительной индустрии, местного содержания. Наши рабочие предприятия по выпуску строительных материалов либо других комплектующих, а также товаров и услуг сейчас получают заказы. Не только за счет госбюджета, но и за счет частных инвестиций. Из этого объема строительных работы свыше 80% - это частные инвестиции», - отметил аким.

«Во-первых, это положительно влияет на динамику экономики нашего города – поступление налогов, создание новых рабочих мест, развитие производства и прочее. Поэтому, 3,2 млн кв. метров жилья нужно обеспечить теплом, водой, канализацией, инженерными сетями, благоустроить», - заключил А. Кульгинов.







