11 Августа 2022 12:23

Более 3 млн казахстанских детей планируют охватить дополнительным образованием

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поделился планами Правительства по охвату детей дополнительным образованием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство предпринимает системные меры по расширению охвата детей дополнительным образованием. До конца этого года секциями и кружками планируется охватить 3,6 млн детей в возрасте от 4 до 17 лет (80% детей). В рамках деятельности школьных кружков и внешкольных организаций образования в занятие спортом и творчеством планируется вовлечь около 2,7 млн детей (на сегодня 2,4 млн детей)», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в этой работе задействовано 70 тыс. педагогов.

«В детско-юношеских спортивных школах занимаются 387 тыс. детей. В целях развития массового спорта в каждом опорном селе введены должности инструкторов по спорту. К 2025 году количество инструкторов в сельской местности планируется довести до 3561 единицы. Таким образом в занятие спортом предполагается вовлечь около 500 тыс. сельских детей», - заключил зампремьера.