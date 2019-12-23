Более 3 млн казахстанцев ежегодно подвергается принудительному исполнению судебных решений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Принудительное исполнение решений суда касается более чем 3 млн граждан ежегодно. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев на правительственном часе в Мажилисе по вопросам дальнейшего развития института судебных исполнителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более 3 млн наших граждан или 1/6 часть страны ежегодно подвергается принудительному исполнению. Это реальный масштаб сферы исполнительного производства», - сказал Марат Бкетаев.

Министр добавил, что дальнейшее развитие судебно-исполнительной системы будет осуществляться с учетом интересов граждан.

«Этот институт также имеет большое значение и для бизнеса. Главными целями на пути совершенствования исполнительного производства стали удовлетворение требований взыскателя, сокращение временных затрат, удобства для населения и цифровизация», - пояснил Марат Бекетаев.

Глава Минюста подчеркнул, что эти направления были выбраны не случайно.

«Пять лет назад проблем было много, таких как утеря исполнительного листа, низкий уровень взыскания задолженности, включая обеспечение детей, несвоевременное принятие принудительных мер и их неснятие после погашения задолженности, непроявление интереса к своей работе со стороны судебного исполнителя, отсутствие возможности быстрого определения имущественного положения должника, отсутствие информации у сторон о ходе дела и много другое», - пояснил Марат Бекетаев.

Министр также отметил, что многие вопросы были решены с внедрением института частных судебных исполнителей.

Ранее Марат Бекетаев сообщил, что вследствие избытка численности государственных судебных исполнителей проведена их оптимизация - сокращение в четыре раза (с 1245 до 303). «Численность частных судебных исполнителей удалось увеличить в три раза, до 2 200 единиц. Это позволило бюджету республики сэкономить порядка 1,4 млрд тенге ежегодно», - уточнил Марат Бекетаев. Глава Минюста добавил, что значительный блок вопросов удалось разрешить через автоматизацию исполнительного производства.