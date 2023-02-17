Более 3 млн га земли в Мангистауской области возвращено в госсобственность за последние три года

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев в рамках рабочей поездки посетил ряд социальных объектов в селах Бостан, Сенек и Куланды Каракиянского района, а также провел встречу с населением данных населенных пунктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

В селе Бостан, проживают 2100 человек, функционирует общеобразовательная школа, ясли-сад и врачебная амбулатория.

Прибывшие на встречу с акимом жители села задавали вопросы касательно занятости населения, цен на социально значимые товары, дефицита кадров в сферах образования и медицины, состояния дорог.

Рабочий визит акима продолжился в селе Сенек, где проживают более 1800 человек.

По словам акима села Сенек Оразгали Бекенбаева, население обеспечено электроэнергией, централизованным бытовым газом, питьевой водой на 100%.

Один из вопросов сельчан касался выделения земельных участков для выпаса скота. Руководитель управления земельных отношений по Мангистауской области Есемурат Дузмагамбетов, доложил о том, что за последние 3 года в собственность государства в области возвращено более 3 млн га земли. Из них 2 млн 406 тысяч 441 га неосвоенных земель сельскохозяйственного назначения относятся ТОО «Сенек» Каракиянского района. Получить участок в пользование для пастбищ можно посредством электронных торгов, на конкурсах.

В числе победителей проводимых акиматом Каракиянского района конкурсов также есть жители села Сенек , которые на протяжении многих лет занимаются сельским хозяйством.

«По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева оказывается всесторонняя поддержка развитию сельского хозяйства. Таким образом, будет возможность увеличить поголовье скота, получить богатый урожай сельскохозяйственных культур. Необходимо эффективно использовать поддержку и возможности, предоставляемые государством. В связи с тем, что от этого зависит уровень жизни на селе и доходы сельского населения, акиматам необходимо совместно с другими государственными органами осуществлять системную работу в этом направлении», - сказал Нурлан Ногаев.

Глава региона также встретился с жителями села Куланды.

По информации акима села Саната Токенова, в сельском округе зарегистрировано 106 крестьянских хозяйств, 175 частных домохозяйств. Большая часть населения содержит адайскую породу лошадей. По сравнению с предыдущими годами поголовье лошадей увеличилось на 6,9%. Это стало возможным благодаря субсидированию маточного поголовья.

В прошлом году 6 крестьянских хозяйств из Куланды получили субсидии на маточное поголовье на сумму более 8 млн тенге. В этом году размер выделяемых субсидий вырастет – господержку уже получат 7 крестьянских хозяйств на сумму почти 14 млн тенге, которые сдали документы на субсидирование в конце прошлого года. С мая 2023 года начнется прием заявок на текущий год.

Всего в регионе в 2022 году 330 субъектов сельского хозяйства воспользовались мерами государственной поддержки на общую сумму 702 млн тенге. Из них 14 - из Каракиянского района.

Аким Мангистауской области на встрече с населением отметил, что люди, занимающиеся сельским хозяйством, могут рассчитывать на поддержку от государства.

«Сельское хозяйство является важнейшей частью экономики всех стран мира, так как дает людям продукты питания, сырье для изготовления одежды и текстильных материалов, необходимых в быту. Для того чтобы в регионе развивалось сельское предпринимательство, государство оказывает всестороннюю поддержку в виде субсидий и кредитов с выгодными условиями. Нужно признать, что трудоустроить всех в нефтяную отрасль не представляется возможным, поэтому необходимо сфокусироваться на новых возможностях, одной из которых является развитие сельского хозяйства», - отметил Нурлан Ногаев.