Более 3 миллиардов тенге необходимо Туркестанской области на отопительный сезон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев доложил о ходе подготовки к отопительному сезону в Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Имеется проблема финансирования ремонтных работ Кентауской ТЭЦ и тепловых сетей ГКП «Кентаусервис». Ремонтные работы были запланированы на общую сумму 1 млрд 980 млн. Также на приобретение топлива для прохождения предстоящего отопительного сезона необходимо 1 млрд 273 млн тенге», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

По его словам, на сегодня акиматом Туркестанской области было выделено 646 млн тенге, что составляет всего 20% от требуемой суммы финансирования.

«Учитывая снижение объемов ремонтов основного оборудования электростанции, акимату Туркестанской области совместно с Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля необходимо определить целесообразность дальнейшей эксплуатации электростанции и обеспечить контроль за безаварийным прохождением предстоящего осенне-зимнего периода», - заключил министр.