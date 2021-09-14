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    12:42, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 3 миллиардов тенге необходимо Туркестанской области на отопительный сезон

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев доложил о ходе подготовки к отопительному сезону в Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Имеется проблема финансирования ремонтных работ Кентауской ТЭЦ и тепловых сетей ГКП «Кентаусервис». Ремонтные работы были запланированы на общую сумму 1 млрд 980 млн. Также на приобретение топлива для прохождения предстоящего отопительного сезона необходимо 1 млрд 273 млн тенге», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

    По его словам, на сегодня акиматом Туркестанской области было выделено 646 млн тенге, что составляет всего 20% от требуемой суммы финансирования.

    «Учитывая снижение объемов ремонтов основного оборудования электростанции, акимату Туркестанской области совместно с Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля необходимо определить целесообразность дальнейшей эксплуатации электростанции и обеспечить контроль за безаварийным прохождением предстоящего осенне-зимнего периода», - заключил министр.


    Теги:
    Отопительный сезон Туркестанская область
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