Более 3,8 тысячи ученических мест создано в этом году в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы открылись новые школы, которые смогут принять порядка четырех тысяч школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом строительства объектов образования.
В ходе рабочего объезда аким города посетил сдающиеся в эксплуатацию школы на 1200 мест в микрорайоне «Мамыр» Ауэзовского района и на 600 мест - в микрорайоне «Нуршашкан» Турксибского района. Кроме того, Бакытжан Сагинтаев осмотрел новые пристройки к школам: на 300 мест - в Бостандыкском районе, на 192 места - в мкр. «Карасу» Алатауского района, на 850 мест - в мкр. «Думан» Медеуского района. Также аким Алматы посетил новое здание музыкальной школы №5 на 350 мест и частный многофункциональный музыкальный центр, открывшийся на днях.
Во время осмотра школ аким дал ряд поручений, касающихся благоустройства и озеленения прилегающих территорий, строительства и ремонта подъездных дорог и тротуаров. Вместе с тем глава города обратил внимание директоров учебных заведений на необходимость строгого соблюдения правил санитарно-эпидемиологической безопасности в дежурных классах.
«Новые места разгрузят имеющиеся школы. Например, в «Думане» потребность в ученических местах на сегодняшний день полностью удовлетворена. А в «Нуршашкане» это первая построенная школа, которая позволит снизить нагрузку на другие школы Турксибского района», - отметил Бакытжан Сагинтаев.
В целом, в текущем году вместе с двумя школами и пятью пристройками создано более 3,8 тысячи ученических мест. Учитывая активные темпы роста населения, продолжается строительство четырех пристроек к школам на 1 925 мест. Также прорабатываются планы строительства школ и пристроек почти на 26 тысяч мест. Планируется открытие четырех частных школ на 2 240 мест.
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