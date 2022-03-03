Более 3,7 млрд тенге компенсировано пострадавшим от беспорядков предпринимателям в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы комиссией одобрено 1009 заявок пострадавших в ходе беспорядков предпринимателей на сумму 3,7 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании региональной комиссии по определению имущественного вреда субъектам малого и среднего бизнеса от 2 марта одобрено 119 заявок предпринимателей на общую сумму 633,6 млн тенге. Из них 60 заявок на сумму 520,3 млн тенге профинансировано за счет бюджетных средств, 59 на сумму 113,3 млн тенге из средств благотворительного фонда «Жана Алатау».

За весь период региональной комиссией по городу одобрено 1009 заявок пострадавших в ходе беспорядков предпринимателей на сумму 3 774,1 млн тенге, из них 519 заявок на сумму 2 796,2 млн тенге профинансировано из бюджетных средств, 490 заявок на сумму 977,9 млн тенге из средств фонда «Жана Алатау».

Заявки от пострадавших субъектов малого и среднего бизнеса поступают на сайт InfoKazakhstan, на сегодняшний день в Алматы выявлено 1413 пострадавших субъектов МСБ.