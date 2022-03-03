+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 3,7 млрд тенге компенсировано пострадавшим от беспорядков предпринимателям в Алматы

3 Марта 2022 21:06
Поделиться:
Более 3,7 млрд тенге компенсировано пострадавшим от беспорядков предпринимателям в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы комиссией одобрено 1009 заявок пострадавших в ходе беспорядков предпринимателей на сумму 3,7 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам
СПК трансформируют в региональные институты развития Казахстанцы перевели из ЕНПФ управляющим компаниям 7,6 млрд тенге Цена нефти Brent достигла $116 за баррель впервые с августа 2013 года

На заседании региональной комиссии по определению имущественного вреда субъектам малого и среднего бизнеса от 2 марта одобрено 119 заявок предпринимателей на общую сумму 633,6 млн тенге. Из них 60 заявок на сумму 520,3 млн тенге профинансировано за счет бюджетных средств, 59 на сумму 113,3 млн тенге из средств благотворительного фонда «Жана Алатау».

За весь период региональной комиссией по городу одобрено 1009 заявок пострадавших в ходе беспорядков предпринимателей на сумму 3 774,1 млн тенге, из них 519 заявок на сумму 2 796,2 млн тенге профинансировано из бюджетных средств, 490 заявок на сумму 977,9 млн тенге из средств фонда «Жана Алатау».

Заявки от пострадавших субъектов малого и среднего бизнеса поступают на сайт InfoKazakhstan, на сегодняшний день в Алматы выявлено 1413 пострадавших субъектов МСБ.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Экономика   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам
СПК трансформируют в региональные институты развития
Казахстанцы перевели из ЕНПФ управляющим компаниям 7,6 млрд тенге
Цена нефти Brent достигла $116 за баррель впервые с августа 2013 года
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
2 Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
3 Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины
4 Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
5 Президент РК поручил новому генпрокурору тщательно расследовать январские события
6 Запланирован телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
Читайте также
СПК трансформируют в региональные институты развития
На 25 миллионов тенге обманула аферистка алматинцев
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины
Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
Президент РК поручил новому генпрокурору тщательно расследовать январские события
Запланирован телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив