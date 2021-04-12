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Более 3,5 тысячи пастбищных участков выданы с нарушением земельного законодательства

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Апреля 2021, 18:10
Более 3,5 тысячи пастбищных участков выданы с нарушением земельного законодательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов рассказал о результатах проверки процесса распределения пастбищных земель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует отметить, что в настоящее время по поручению Президента органами прокуратуры проводятся проверки в деятельности местных исполнительных органов по вопросам распределения пастбищных земель. На данном этапе прокурорами установлено 3,5 тысячи пастбищных участков площадью 2,3 млн га, выданных с нарушением земельного законодательства», - написал Гизат Нурдаулетов в своем ответе на депутатский запрос.

Всего, по его словам, за последние три года органами прокуратуры по стране выявлено 26,5 тысячи неиспользуемых пастбищ, площадью 12 млн га.

«Принятыми мерами государству возвращено 2,4 тысячи участков площадью 3,6 млн га (с кадастровой стоимостью 8,8 млрд тенге), начато освоение 4,6 тысячи участков (на 1,4 млн га)», - отметил генпрокурор.

Как дополнительно сообщили в Генеральной прокуратуре, пастбища, изъятые рядом с населенными пунктами, планируется использовать для удовлетворения нужд местного населения по содержанию сельскохозяйственных животных.


Борьба с преступностью   Генпрокуратура   Сельское хозяйство  
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