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Более 3,3 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур убрано в Казахстане

25 Августа 2020 10:48
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Более 3,3 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур убрано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Темпы уборочной кампании текущего года выше, чем в прошлом году. На сегодня в республике убрано более 3,3 млн га зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным Минсельхоза, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 22,7 млн га. Зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 15,8 млн га, масличные – 2,9 млн га, овощебахчевые и картофель – 457,4 тыс. га, хлопчатник – 125,8 тыс. га, сахарная свекла – 20,9 тыс. га, кормовые культуры – 3,3 млн га.

«В текущем году уборочные работы в стране начаты своевременно, при этом темпы уборочной кампании выше, чем в прошлом году. Так, на сегодняшний день всего по республике убрано более 3,3 млн га зерновых и зернобобовых культур или 21,2% от их общей уборочной площади, тогда как в прошлом году на аналогичную дату было убрано 2,1 млн га или 14%​. При средней урожайности 13,5 ц/га намолочено 4,5 млн тонн зерна», - рассказал министр Сапархан Омаров в ходе заседания Правительства.

«Как известно, летний сезон этого года, как и прошлого, характеризуется острозасушливыми условиями. Несмотря на режим чрезвычайного положения и карантина, посевная кампания была проведена в оптимальные сроки. Качественно и своевременно проведенные мероприятия по закрытию влаги и предпосевной обработке почвы способствовали сохранению имеющейся продуктивной почвенной влаги», - добавил глава Минсельхоза.


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#Сельское хозяйство  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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