Более 2 млрд тенге похищено при строительстве путепровода в Петропавловске

Как сообщили в департаменте АФМ по Северо-Казахстанской области, в августе 2023 года между отделом ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города и подрядной организацией был заключен договор на строительство путепровода стоимостью 5,4 млрд тенге.

По данным следствия, в ходе реализации проекта подрядная организация систематически отставала от графика работ. Несмотря на это, в адрес компании оформлялись и подписывались акты с недостоверными сведениями о фактически выполненных объемах.

На основании этих документов подрядчику необоснованно перечислялись бюджетные средства.

В результате государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге.

С санкции суда наложен арест на 24 единицы транспортных средств и спецтехники общей стоимостью свыше 270 млн тенге. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

