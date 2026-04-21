телерадиокомплекс президента РК
    09:12, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Более 2 млрд тенге похищено при строительстве путепровода в Петропавловске

    Агентство по финансовому мониторингу расследует хищение бюджетных средств, выделенных на строительство автодорожного путепровода в Петропавловске, передает агентство Kazinform. 

    Фото: АФМ

    Как сообщили в департаменте АФМ по Северо-Казахстанской области, в августе 2023 года между отделом ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города и подрядной организацией был заключен договор на строительство путепровода стоимостью 5,4 млрд тенге.

    По данным следствия, в ходе реализации проекта подрядная организация систематически отставала от графика работ. Несмотря на это, в адрес компании оформлялись и подписывались акты с недостоверными сведениями о фактически выполненных объемах.

    На основании этих документов подрядчику необоснованно перечислялись бюджетные средства.

    В результате государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге.

    С санкции суда наложен арест на 24 единицы транспортных средств и спецтехники общей стоимостью свыше 270 млн тенге. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

    Ранее схему хищения более 430 млн тенге при создании яблоневых садов раскрыли в Шымкенте. 

    Дамира Кеңесбай
