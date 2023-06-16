Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Более 29 тысяч человек стоят в очереди на жилье в Атырауской области

Автор:  
Серик Сабеков
16 Июня 2023, 14:29
Более 29 тысяч человек стоят в очереди на жилье в Атырауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в очереди на жилье стоят более 29 тысяч человек. Об этом сообщил глава региона Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день более 29 тысяч человек стоят в очереди на жилье. По региону строятся 52 жилых дома. В этом году мы вводим в эксплуатацию 10 домов, 32 - в следующем. В этом году 24 дома мы предоставим очередникам», - сказал Серик Шапкенов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, для обеспечения жильем молодежи до 35 лет утверждена программа «Атырау жастары». В городе Атырау предусмотрена выдача ипотеки на сумму до 18 млн тенге, а в районах-до 13 млн тенге с годовой ставкой не более 5%. Первоначальный взнос –

10 процентов, а срок погашения до 20 лет. На первом этапе в рамках данной программы планируется охватить жильем около 100 молодых специалистов.

«Принята программа «Бақытты отбасы - Атырау». Особенностью данной программы является то, что участникам предоставляется возможность приобрести жилье без первоначального взноса», - добавил Серик Шапкенов.


Атырауская область   Строительство   Жилье  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США