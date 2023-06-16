Более 29 тысяч человек стоят в очереди на жилье в Атырауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в очереди на жилье стоят более 29 тысяч человек. Об этом сообщил глава региона Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день более 29 тысяч человек стоят в очереди на жилье. По региону строятся 52 жилых дома. В этом году мы вводим в эксплуатацию 10 домов, 32 - в следующем. В этом году 24 дома мы предоставим очередникам», - сказал Серик Шапкенов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, для обеспечения жильем молодежи до 35 лет утверждена программа «Атырау жастары». В городе Атырау предусмотрена выдача ипотеки на сумму до 18 млн тенге, а в районах-до 13 млн тенге с годовой ставкой не более 5%. Первоначальный взнос –

10 процентов, а срок погашения до 20 лет. На первом этапе в рамках данной программы планируется охватить жильем около 100 молодых специалистов.

«Принята программа «Бақытты отбасы - Атырау». Особенностью данной программы является то, что участникам предоставляется возможность приобрести жилье без первоначального взноса», - добавил Серик Шапкенов.