Более 29 тысяч жителей Шымкента задолжали по налогу на имущество

Неплательщикам налога на имущество в Шымкенте могут заблокировать банковские счета и ограничить выезд за пределы страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным департамента государственных доходов Шымкента, сведения о должниках, чья задолженность превышает 1 МРП, передаются частным судебным исполнителям.

— После этого применяются меры принудительного взыскания. Банковские счета должников могут быть заблокированы, на имущество накладываются ограничения. Если сумма долга превышает 40 МРП, гражданину может быть ограничен выезд за пределы страны, — отметил руководитель отдела департамента государственных доходов Шымкента Шокан Омарбек.

Налог на имущество рассчитывается исходя из оценочной стоимости жилья. На нее влияют местоположение объекта, год постройки, строительные материалы, площадь и степень износа.

— Чем дороже строительные материалы и больше площадь дома, тем выше его оценочная стоимость, — пояснил Шокан Омарбек.

В ведомстве напомнили, что с этого года для арендодателей действует упрощенный налоговый режим.

— Граждане с ежемесячным доходом до 1,3 млн тенге могут зарегистрироваться в качестве самозанятых через мобильные приложения Kaspi.kz или E-Salyq Business без регистрации ИП. В этом режиме не требуется сдавать налоговую отчетность и уплачивать индивидуальный подоходный налог. Размер социальных платежей составляет 4% от дохода, — сообщили в городском департаменте госдоходов.

Ранее налоговики предупреждали, что «серые» зарплаты могут обернуться потерей социальных выплат и снижением будущей пенсии.