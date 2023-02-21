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    12:37, 21 Февраль 2023 | GMT +6

    Более 29 млн тонн нефти добыли на Тенгизском месторождении в 2022 году

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    Фото: businesswire.com
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Объем добычи сырой нефти на месторождении Тенгиз по итогам прошлого года составил 29,2 млн тонн. Об этом на итоговой встрече с журналистами сообщил гендиректор «Тенгизшевройл» Кевин Лайон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Объем добычи сырой нефти по итогам прошлого года составил 29,2 млн тонн. Это примерно 1/3 всей добычи сырой нефти в Казахстане», - сказал Кевин Лайон.

    По его данным, объем добычи нефти в 2022 году увеличился на 10 % по сравнению с 2021 годом, а объем прямых финансовых выплат Казахстану составил 14,5 млрд долларов.

    Кевин Лайон также отметил, что с 2000 года ТШО достиг снижения общего объема выбросов в атмосферу на тонну добытой сырой нефти на 75 %, и это самый низкий показатель за всю историю предприятия.


    Фото: businesswire.com


    Теги:
    Экономика Нефть Нефть/газ
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