Более 29 млн тонн нефти добыли на Тенгизском месторождении в 2022 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Объем добычи сырой нефти на месторождении Тенгиз по итогам прошлого года составил 29,2 млн тонн. Об этом на итоговой встрече с журналистами сообщил гендиректор «Тенгизшевройл» Кевин Лайон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем добычи сырой нефти по итогам прошлого года составил 29,2 млн тонн. Это примерно 1/3 всей добычи сырой нефти в Казахстане», - сказал Кевин Лайон.

По его данным, объем добычи нефти в 2022 году увеличился на 10 % по сравнению с 2021 годом, а объем прямых финансовых выплат Казахстану составил 14,5 млрд долларов.

Кевин Лайон также отметил, что с 2000 года ТШО достиг снижения общего объема выбросов в атмосферу на тонну добытой сырой нефти на 75 %, и это самый низкий показатель за всю историю предприятия.

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