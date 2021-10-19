Более 2800 человек с «красным» статусом нарушили карантин в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области с помощью Ashyq выявлены 2875 человек с «красным» и 971 посетителей с «желтым» статусами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности за период с 10 июня по 19 октября 2021 года, выявлено 3845 нарушений санитарно-карантинного режима гражданами Алматинской области. В том числе зафиксировано 2875 человек с «красным» и 971 посетителей с «желтым» статусом. Наложено 146 штрафов в отношении лиц с «красным» статусом на сумму 6 388 230 тенге. Также в отношении граждан с «желтым» статусом выдано 394 постановлений с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего карантина», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

В департаменте области добавили, что участниками пилотного проекта «Ashyq» являются 10 107 объектов. Мониторинговой группой охвачено 7104 субъектов малого и среднего бизнеса, по выявленным фактам недобросовестного использования приложения 1200 участников проекта были исключены из «Ashyq».