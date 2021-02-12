Более 280 тысяч квартир предоставят казахстанцам в виде льготного социального жилья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За пять лет в Казахстане будут построены 103 млн кв метров жилья для 977 тысяч семей. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручения Первого Президента РК-Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента РК Касым-Жомарта Токаева и в целях реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен – достойную жизнь каждому» была разработана Дорожная карта. Она включает 362 мероприятия по реализации 4 направлений предвыборной программы: первое – равные возможности для всех. Второе направление – интеллектуальная, здоровая и бережливая нация. Третье – устойчивое развитие экономики регионов. Четвертое направление – подотчетное государство и ответственные граждане», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании фракции «Nur Otan» под председательством Спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина.

В частности, Премьер-Министр РК рассказал о запланированном строительстве жилья.

«Для решения задач в рамках первого блока программы – равные возможности для всех – предусматривается реализация 99 мероприятий, направленных на создание равных возможностей для реализации потенциала каждого казахстанца. Будут реализованы системные меры по поддержке и укреплению казахстанских семей», - отметил глава Правительства.

«За пять лет будут построены 103 млн кв метров жилья для 977 тысяч семей, в том числе 284 тысячи квартир будут представлены в виде льготного социального жилья. В 2021 году будет построено 17 млн кв метров с ежегодным увеличением объемов строительства до 25 млн кв метров в 2025 году», - заключил Аскар Мамин.