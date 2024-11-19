Более 280 тысяч саженцев планируют высадить в Алматы

Как сообщили в акимате города, основное внимание в ходе посадки уделяется районам, где количество зеленых насаждений еще недостаточно, а также территориям, обеспеченным необходимой инфраструктурой для эффективного полива. Работа проводится в тесном сотрудничестве со специализированными организациями, такими как главный Ботанический сад РК и КазНИИ защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева.

- В осенне-зимний период посадки необходимо проводить только с закрытым комом земли, а при наступлении минусовых температур для заполнения посадочных мест использовать привозной грунт. При этом пороговым значением при проведении посадок саженцев является для лиственных пород до – 8 градусов, для хвойных пород не ниже -15 градусов мороза, - отмечает руководитель сектора защиты леса и зеленых насаждений Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений имени Жазкена Жиембаева Нуржан Мухамадиев.

Важным нововведением в 2023 году стали новые правила озеленения, введенные по поручению акима города. Согласно им, теперь обязательным является трехлетний уход за высаженными деревьями. Также введены строгие требования к посадочным материалам: высота лиственных саженцев должна быть не менее 2,5-3 метров, а хвойных не менее 2 метров. Кроме того, соблюдение условий сохранения кома земли при посадке значительно улучшает приживаемость деревьев.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства сообщил, что основной проблемой благоустройства и озеленения в стране является отсутствие системной работы со стороны акиматов. Он отметил, что высаживаются деревья и растения, за которыми потом никто не ухаживает.