Более 280 ирригационных каналов автоматизируют в Казахстане

Казахстан переходит к автоматизированной системе управления подачей воды в ирригационные системы. Об этом сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Аслан Абдраимов на брифинге СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вице-министр рассказал о проводимой работе по цифровизации отрасли, отметив, что в современных условиях для успешного управления водными ресурсами нужны точные данные, своевременные прогнозы, прозрачный учет и современные цифровые инструменты.

— Сегодня наша задача заключается в том, чтобы учитывать объемы поданной воды. Конечно, это первая часть, а вторая часть — управлять этой водой. Мы переходим к автоматизированной системе водоподачи по ирригационной системе. Это позволяет видеть ситуацию на каналах, оперативно управлять водой. Соответственно, цифровые элементы — это тот механизм, который обеспечивает снижение потерь при управлении водными ресурсами. В текущем году мы планируем автоматизировать порядка 283 ирригационных каналов. В рамках Инвестиционной программы РГП «Казводхоз» есть поддержка республиканского бюджета. В целом, планируем охватить автоматизацией такие области, как Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская и Алматинская, — сказал Абдраимов.

Вице-министр сообщил, что при реализации проектов используются как отечественные, так и зарубежные технологические решения. Особенно важно, что в стране уже развивается собственное производство отдельных решений для автоматизации водной инфраструктуры. Это позволяет поддерживать отечественных производителей, развивать местную компетенцию и снижать зависимость от внешних поставок. Вместе с тем, применяются лучшие зарубежные решения — на трансграничных водных объектах.

Спикер отметил, что комплексная автоматизация каналов направлена на снижение потерь воды, повышение прозрачности водораспределения, улучшение контроля за водоподачей и обеспечение устойчивой работы ирригационной инфраструктуры.

По словам Абдраимова, отдельное внимание министерство уделяет применению искусственного интеллекта и современных аналитических инструментов. Совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК прорабатываются подходы к использованию искусственного интеллекта, больших данных, аналитических платформ и цифровых решений для водной отрасли.

Ранее стало известно, когда в Казахстане запустят Национальную информсистему водных ресурсов.