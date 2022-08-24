Более 28 тыс. казахстанцев родились по программам ЭКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК сообщили о проведенных за годы независимости программах экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане за 27 лет проведено более 100 тыс. программ ЭКО, родились 28500 детей», - сообщили в Минздраве в ответ на запрос Казинформа.

Как отметили в ведомстве, в мире сегодня более 10 млн детей, зачатых путем ЭКО.

«Состояние их здоровья не отличается от состояния здоровья детей, родившимся при естественном зачатии. На состояние детей влияют наследственность родителей, их возраст, особенности течения беременности и родов», - говорится в ответе.

Как сообщалось ранее, в 2020 году в Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность в связи со сложившейся семейно-демографической ситуацией в стране.

«Предмет серьезной обеспокоенности - семейно-демографическая ситуация. К сожалению, каждая шестая семья в Казахстане не может иметь детей. Соцопросы показывают, что около 20% казахстанцев считают это весомым основанием для развода», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что прогнозы ООН в отношении роста населения Казахстана в сравнении с соседями по Центральной Азии неутешительные.

В связи с этим Президент поручил увеличить число квот экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 7 раз - с 1 тыс. до 7 тыс. - по социальной программе «Аңсаған сәби». Целью программы было определено содействие в решении обострившихся семейно-демографических проблем с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Программа стартовала в 2021 году. Для ее реализации было предусмотрено выделение 6,2 млрд тенге.