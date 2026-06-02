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    Более 28 млн проездов совершено по платным дорогам Казахстана с начала года

    На сегодняшний день в стране функционируют 26 платных участков республиканского значения общей протяженностью 4 883 км, передает Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    дороги
    Фото: Минтранспорта РК

    Наибольшая транспортная активность традиционно фиксируется на направлениях, связывающих крупные города, приграничные пункты пропуска, промышленные и туристические зоны.

    Лидером по количеству проездов стал участок Алматы – Конаев, где с начала года зафиксировано 4,3 млн проездов.

    В тройку наиболее загруженных платных направлений также вошли участки Шымкент – граница Узбекистана — 3,7 млн проездов и Шымкент – Тараз — 2,5 млн проездов.

    Высокий трафик на данных маршрутах связан с интенсивным пассажирским и грузовым движением, а также их важной ролью в обеспечении межрегионального и международного транспортного сообщения.

    Рейтинг платных участков по количеству проездов с начала 2026 года:

    • 1. Алматы – Конаев — 4,3 млн
    • 2. Шымкент – граница Узбекистана — 3,7 млн
    • 3. Шымкент – Тараз — 2,5 млн
    • 4. Тараз – Кайнар — 2,1 млн
    • 5. Шымкент – Кызылорда — 1,8 млн
    • 6. Конаев – Талдыкорган — 1,4 млн
    • 7. Астана – Темиртау — 1,4 млн
    • 8. Астана – Щучинск — 1,3 млн
    • 9. Обход г. Тараз — 1,03 млн
    • 10. Алматы – Хоргос — 1,005 млн
    • 11. Костанай – Денисовка — 968 тыс.
    • 12. Астана – Павлодар — 872 тыс.
    • 13. Щучинск – Кокшетау — 818 тыс.
    • 14. Кокшетау – Петропавловск — 676 тыс.
    • 15. Кызылорда – Аральск — 667 тыс.
    • 16. Балхаш – Бурылбайтал — 620 тыс.
    • 17. Актобе – граница РФ (Оренбург) — 532 тыс.
    • 18. Павлодар – Семей – Калбатау — 442,6 тыс.
    • 19. Шу – Бурылбайтал — 354 тыс.
    • 20. Костанай – граница РФ (Троицк) — 343 тыс.
    • 21. Кандыагаш – Макат — 323 тыс.
    • 22. Павлодар – граница РФ (Омск) — 319 тыс.
    • 23. Уральск – граница РФ (Самара) — 255 тыс.
    • 24. Уральск – граница РФ (Саратов) — 213 тыс.
    • 25. Ушарал – Достык — 133 тыс.
    • 26. Бейнеу – Акжигит (граница Узбекистана) — 59 тыс. 

    Ранее сообщалось о том, что с начала года на платных дорогах выявлено почти 2 тысячи случаев подложных номеров.

    КазАвтоЖол Регионы Казахстана Платные дороги
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор