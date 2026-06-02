Более 28 млн проездов совершено по платным дорогам Казахстана с начала года
На сегодняшний день в стране функционируют 26 платных участков республиканского значения общей протяженностью 4 883 км, передает Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.
Наибольшая транспортная активность традиционно фиксируется на направлениях, связывающих крупные города, приграничные пункты пропуска, промышленные и туристические зоны.
Лидером по количеству проездов стал участок Алматы – Конаев, где с начала года зафиксировано 4,3 млн проездов.
В тройку наиболее загруженных платных направлений также вошли участки Шымкент – граница Узбекистана — 3,7 млн проездов и Шымкент – Тараз — 2,5 млн проездов.
Высокий трафик на данных маршрутах связан с интенсивным пассажирским и грузовым движением, а также их важной ролью в обеспечении межрегионального и международного транспортного сообщения.
Рейтинг платных участков по количеству проездов с начала 2026 года:
- 1. Алматы – Конаев — 4,3 млн
- 2. Шымкент – граница Узбекистана — 3,7 млн
- 3. Шымкент – Тараз — 2,5 млн
- 4. Тараз – Кайнар — 2,1 млн
- 5. Шымкент – Кызылорда — 1,8 млн
- 6. Конаев – Талдыкорган — 1,4 млн
- 7. Астана – Темиртау — 1,4 млн
- 8. Астана – Щучинск — 1,3 млн
- 9. Обход г. Тараз — 1,03 млн
- 10. Алматы – Хоргос — 1,005 млн
- 11. Костанай – Денисовка — 968 тыс.
- 12. Астана – Павлодар — 872 тыс.
- 13. Щучинск – Кокшетау — 818 тыс.
- 14. Кокшетау – Петропавловск — 676 тыс.
- 15. Кызылорда – Аральск — 667 тыс.
- 16. Балхаш – Бурылбайтал — 620 тыс.
- 17. Актобе – граница РФ (Оренбург) — 532 тыс.
- 18. Павлодар – Семей – Калбатау — 442,6 тыс.
- 19. Шу – Бурылбайтал — 354 тыс.
- 20. Костанай – граница РФ (Троицк) — 343 тыс.
- 21. Кандыагаш – Макат — 323 тыс.
- 22. Павлодар – граница РФ (Омск) — 319 тыс.
- 23. Уральск – граница РФ (Самара) — 255 тыс.
- 24. Уральск – граница РФ (Саратов) — 213 тыс.
- 25. Ушарал – Достык — 133 тыс.
- 26. Бейнеу – Акжигит (граница Узбекистана) — 59 тыс.
Ранее сообщалось о том, что с начала года на платных дорогах выявлено почти 2 тысячи случаев подложных номеров.