С начала года на платных дорогах выявлено почти 2 тысячи случаев подложных номеров

Контроль за транспортными средствами, водители которых скрывают государственные регистрационные номера либо используют подложные номерные знаки на платных участках республиканских трасс, усилили в Казахстане, передает Kazinform со ссылкой на АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Такие действия чаще всего совершаются с целью уклонения от оплаты проезда и обхода систем фиксации. Однако подобные нарушения не только противоречат законодательству, но и затрудняют идентификацию транспортного средства в случае ДТП, нарушений правил дорожного движения и иных происшествий на дороге.

Фото: АО «НК «ҚазАвтоЖол».

С начала 2026 года на платных автомагистралях республиканского значения выявлено 1 942 факта использования подложных, скрытых, видоизмененных либо нечитаемых государственных регистрационных номерных знаков.



Специалисты нацкомпании ведут системную работу по мониторингу платных участков. При выявлении подобных фактов все материалы оперативно передаются в органы внутренних дел, в том числе в подразделения патрульной полиции, для принятия мер в рамках законодательства Республики Казахстан.

Фото: АО «НК «ҚазАвтоЖол».

К нарушениям относятся использование номеров, не принадлежащих транспортному средству, установка поддельных или измененных номерных знаков, а также применение пленок, наклеек, шторок, переворачивающихся механизмов, электронных панелей и других средств, препятствующих распознаванию номера.

- Государственный регистрационный номер должен быть чистым, читаемым, соответствовать установленным требованиям и размещаться в предусмотренном для этого месте. За нечитаемые, нестандартные или неправильно установленные номера предусмотрена административная ответственность. За использование подложных или поддельных номерных знаков, а также устройств для их сокрытия законодательством предусмотрены более строгие меры, вплоть до лишения права управления транспортным средством, напомнили в АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Ранее водителям сделали важное предупреждение по трассе Шымкент — Узбекистан.