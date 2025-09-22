РУ
    15:50, 22 Сентябрь 2025

    Более 27 млн тенге задолжала больница сотрудникам в Акмолинской области

    Прокуратура установила: 85 работникам медучреждения не выплачивались отпускные, передает корреспондент агентства Kazinform.

    больница
    Фото: freepik.com

    Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, к прокурорам Зерендинского района поступили обращения от сотрудников ГККП «Зерендинская районная больница». Медики пожаловались на невыплату ежегодных отпускных.

    — Проведенным анализом установлено, что 85 работникам своевременно не были выплачены отпускные на сумму 27,4 млн тенге, чем были нарушены их конституционные права на оплачиваемый ежегодный отпуск, — пояснили в ведомстве.

    После того, как прокуратурой был внесен акт надзора, задолженность по отпускным перед сотрудниками была полностью погашена.

    Ранее мы сообщали, что около 12 млн задолжало своим работникам предприятие в Акмолинской области. Только после вмешательства прокуратуры задолженность была погашена в полном объеме. 

    Теги:
    Зарплата Регионы Казахстана Медицина Больницы Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
