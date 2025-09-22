Более 27 млн тенге задолжала больница сотрудникам в Акмолинской области

Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, к прокурорам Зерендинского района поступили обращения от сотрудников ГККП «Зерендинская районная больница». Медики пожаловались на невыплату ежегодных отпускных.

— Проведенным анализом установлено, что 85 работникам своевременно не были выплачены отпускные на сумму 27,4 млн тенге, чем были нарушены их конституционные права на оплачиваемый ежегодный отпуск, — пояснили в ведомстве.

После того, как прокуратурой был внесен акт надзора, задолженность по отпускным перед сотрудниками была полностью погашена.

Ранее мы сообщали, что около 12 млн задолжало своим работникам предприятие в Акмолинской области. Только после вмешательства прокуратуры задолженность была погашена в полном объеме.