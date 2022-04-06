Более 275 тысяч детей охвачены бесплатными секциями по госзаказу в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 275 тысяч детей охвачены бесплатными секциями по госзаказу в РК. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере культуры и спорта до 2025 года планируется охватить 1241 объект культуры строительством и ремонтом, в том числе 259 домов культуры в сельской местности», - сказал Ералы Тугжанов.

Спикер подчеркнул, что это очень нужное направление. Поэтому для развития нравственного искусства нашей нации в сочетании с современной культурой, для поддержки талантливой молодежи в стране уделяется особое внимание этой работе.

«Также жителей беспокоит нехватка спортивных комплексов. Честно говоря, это радует. Я считаю, что это реальный показатель повышения интереса населения к физической культуре. В прошлом году 21 млрд тенге было перенаправлено из профессионального спорта в массовый. Средства в основном направлялись на финансирование детских спортивных секций и строительство спортивной инфраструктуры. В результате более 275 тысяч детей (5%) охвачены бесплатными секциями по госзаказу. Введен в эксплуатацию 41 физкультурно-оздоровительный комплекс», - добавил Ералы Тугжанов.

Напомним, 115 новых спортивных объектов планируют построить в Казахстане.